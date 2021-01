Protestan médicos del IMSS por las vacunas Covid

El año 2021 llegó con protestas del sector Salud. En punto de la 8:00 horas de ayer, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud en México se manifestaron frente al Centro Médico Nacional La Raza, que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para denunciar que la vacuna contra Covid no se ha aplicado exclusivamente al personal que en los últimos 10 meses ha atendido a pacientes Covid, considerados la “primera línea de batalla”.

Sobre la avenida Vallejo, Rafael Soto Cruz, enfermero del Centro Médico Nacional Siglo XXI y líder de la unión agregó que el gobierno prometió bonos Covid, pero no a todos los profesionales de la salud se los han depositado.



Sobre la calzada Vallejo, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud en México se manifestaron. Foto: Carlos Mejía. EL UNIVERSAL.

Soto Cruz explicó que decidieron protestar en La Raza porque es de los hospitales con más conta gios entre el personal de salud, y porque es necesario iniciar el año “en pie de lucha” para evitar maltratos laborales. Durante la protesta aprovechó para entregar equipo de protección a trabajadores que salían de laborar.

“Vengan compañeros, tomen lo que les haga falta, hay googles, batas, botas quirúrgicas, el equipo de protección siempre será necesario, ese sí salva vidas, acérquese compañero, compañera, no tengan miedo de denunciar porque sólo así se acabarán las injusticias”, enfatizó.

Frente a cajas de regalo, otras en forma de ataúd y con cartulinas con leyendas como: “2,300 defunciones en personal de salud”; “Bono Covid, dónde está?”, y “Equipo de protección sí, aplausos no”, el líder de la unión llamó por teléfono a Ana Paola de Cosío Farías, pediatra endocrinóloga que trabajaba en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y quien presuntamente renunció porque no le aplicaron la vacuna contra Covid y querían que siguiera tratando a pacientes con coronavirus, aunque ya había otros trabajadores inmunizados, a fin de hacer pública su historia.

“Mi enojo en este momento es que no se vacune al personal de primera línea, porque sólo se pone en riesgo la salud de los doctores, enfermeras y el resto del personal, como camilleros e intendencia que están en la primera línea. Yo entré a trabajar en el IMSS en abril, y sólo una vez me dieron bono Covid. En el área en la que laboré a una de mis compañeras enfermeras no la vacunaron”, aseguró.