Protestan vecinos por inseguridad en Chilcuautla, se manifestaron en alcaldía

Por la creciente inseguridad y los robos en Chilcuautla, pobladores del municipio se manifestaron está mañana frente al palacio municipal donde exigieron al alcalde Valente Martínez Mayor un plan de acción para disminuir la delincuencia.

Aproximadamente a las 7:30 horas de este domingo un grupo de poco más de 200 personas arribó a la explanada de la presidencia municipal para exigir respuesta por parte de Martínez Mayor, pues aseguran que existe un claro aumento en el índice delictivo en toda la demarcación, especialmente en robos a comercios y vehículos.

Tras casi dos horas de espera y luego de la amenaza de que en caso de no ser atendidos retendrían al presidente municipal, este recibió a las personas inconformes.

Los manifestantes mencionaron al alcalde varios casos recientes en los que fueron víctimas de la delincuencia, "antier una persona robó un local cercano a mi casa, enseguida hablé para pedir una patrulla y que lo detuvieran y la policía no dio respuesta, aun así, pasó una por ahí, le hablé y no me hizo caso. ¿Qué quería usted, que yo los correteara o qué?", expresó una de las presentes.

Por su parte, el presidente municipal dijo avalar el trabajo de los policías municipales, pues recalcó que en el parte informativo diario se escriben las denuncias de los ciudadanos y describen paso a paso los hechos ocurridos y cuál fue la respuesta de Seguridad Pública.

"Tenemos los documentos que indican otros datos distintos a los que ustedes me dicen, ahí yo compruebo que se les dio la atención", afirmó Valente Martínez. Sin embargo, los inconformes aseveraron que tales redacciones no son del todo verídicas.

Después de más de una hora de diálogo acordaron reforzar la seguridad en el municipio, para lo cual Martínez Mayorga solicitó apoyo de los delegados para trabajar de manera coordinada y en constante comunicación que permita actuar de manera eficiente y rápida.

Además, aseguró que habrá recorridos de patrullas por todas las comunidades y colocarán otras en puntos estratégicos del municipio.

