Proyecta activista santuario animal en Hidalgo

La directora de la Fundación Invictus, Erika Ortigoza, dio a conocer que esperan iniciar la construcción de un santuario de conservación de vida animal este año, donde liberarían a por lo menos un centenar de grandes carnívoros para su preservación.

Dijo que este es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la Fundación, ya que sería único en América Latina. La activista dio a conocer que trabajan desde hace varios meses en el proyecto que contemplan realizar en Tulancingo.

Agregó que inicialmente serían 40 hectáreas, para posteriormente alcanzar cien en comodato con los ejidatarios, a fin de tener un sitio que cuente con la normatividad necesaria para liberar grandes carnívoros, una vez que han sido rehabilitados en la clínica de Invictus, especificó.

Actualmente, dijo, tienen que llevar los ejemplares a The Wild Animal Sanctuary, en Denver Colorado.

“Se busca hacer un refugio ético donde los animales sean la causa y no el atractivo. No queremos repetir un modelo que pudiera presumirse como un safari. No queremos los modelos de un circo de primer mundo, sino un refugio ético, de interés biológico”, aclaró.



Explicó que tienen planeado contar con sectores de diez hectáreas para un cupo de seis a diez animales, para un total de cien grandes carnívoros de acuerdo con su rescate y crecimiento de las familias por especie. “No podríamos con más porque caeríamos en lo mismo que caen muchísimos seudosantuarios”.

Dijo que estos trabajos han sido detenidos debido a que el gobierno federal ha cambiado las políticas públicas para organizaciones sociales; no obstante, prevén que sea este año cuando comiencen el proyecto en campo.