Publica Tlaxcoapan reglamento para mercado municipal

El ayuntamiento de Tlaxcoapan publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el reglamento que regulará el mercado municipal, con lo que se establece que los concesionarios de dicho inmueble solo podrán participar en las decisiones siempre y cuando estén afiliados a una organización comercial reconocida por la alcaldía.

Dentro del documento se incluye que los comerciantes podrán obtener una concesión de un local u espacio en el mercado municipal hasta por 20 años, con la posibilidad de extender el permiso por un periodo similar, siempre y cuando no hayan incurrido en faltas o violaciones al documento.

Para el funcionamiento, los comercios deberán operar bajo una licencia de funcionamiento que será otorgada por el ayuntamiento, y en caso de que el local se mantenga cerrado por más de diez días consecutivos, la autoridad local podrá cancelar el permiso.

Asimismo, se estable que los precios de los productos que se oferten al interior de los establecimientos del mercado deberán estar a la vista, tal como lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Con el argumento de que el inmueble pertenece al municipio, cualquier cambio o mejora que locatarios quieran efectuar a la edificación deberán ser notificados mediante escrito al ayuntamiento.

Además, se específica que los permisos para el uso de espacios comerciales en el mercado no pueden ser trasladados, subarrendados u otorgados bajo comodato o gravamen a terceros.

Deberá existir un comité del mercado que tendrá que ser renovado cada tres años; además, existirá un administrador que será designado por el comité de locatarios, bajo supervisión del Ejecutivo municipal.

En cuanto a los concesionarios, solo se otorgarán los permisos a quienes formen parte de una asociación u organización reconocida por el ayuntamiento y que deberá estar conformada cuando menos por 70 por ciento de los locatarios registrados.

Este punto en particular podría limitar la incorporación de los 14 beneficiarios que el año pasado demandaron al alcalde Jovani Miguel León Cruz por fraude, ya que, al no ser comerciantes, no pertenecen a alguna agrupación hasta el momento.

