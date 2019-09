Publicarán concesiones de transporte; anterior administración dio mil permisos: Fayad

Omar Fayad Meneses anunció esta noche que publicará en el portal de la Secretaría de Movilidad y Transporte todas las concesiones existentes en Hidalgo, así como los propietarios y las que se vayan autorizar.

Durante el anuncio del Tuzobúho, servicio nocturno de transporte, señaló que “cerró la llave” para otorgar concesiones, ya que fue un área donde hubo abusos y excesos.

A mí me parece que lo que hizo el Instituto del Transporte en la pasada administración fue terrible, otorgando en los últimos tres meses casi mil concesiones, 966 concesiones, no me la paso juzgando, pero si lo señalo”.