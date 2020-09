“Que Dios los bendiga”, dicen a diputados afines a Sosa Castelán que salgan de Morena

Tras la detención de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), si los diputados locales y federales identificados con él deciden irse de Morena, “que Dios los bendiga”.

Fue lo que respondió el presidente del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, Andrés Caballero Cerón, luego que el pasado lunes Sosa Castelán fue detenido en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, tras anunciar la adhesión de la diputada local Areli Miranda al partido, Caballero Cerón fue cuestionado sobre si la dirigencia estatal cerrará filas con los precandidatos Damián Sosa Castelán, por Tulancingo, y Areli Maya Monzalvo, por Mineral de la Reforma.

“Ahí yo me reservo mi opinión, pero me deslindo de todo aquel que no representa la esencia de Morena, que representan cacicazgo y están vinculados a la corrupción”, dijo.