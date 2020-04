Que altos funcionarios donen su aguinaldo es medida voluntaria: AMLO

Luego de las críticas a su plan de quitar el aguinaldo a los altos funcionarios públicos para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta medida es voluntaria y será una donación.

“Lo que decía Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Imagínense si quienes tenemos el privilegio de ganar 108 mil pesos al mes, porque ya no habrá aumentos, ¿no puedo donar mi aguinaldo, ganando esa cantidad? Y no crean que los secretarios están abajo, están pegaditos”.

Señaló que es una medida voluntaria porque como decía el expresidente Benito Juárez García: “nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”.

El domingo pasado, al anunciar su plan para la reactivación económica, el presidente López Obrador dijo que entre las medias que tomará su administración están en disminuir los salarios y eliminar de los aguinaldos de los altos servidores públicos.

El presidente recordó que el objetivo de su gobierno es la transformación de la vida pública del país y ser insensibles, “¿cómo voy a estar aquí pidiendo al que vive al día que se vaya a su casa, y yo no aporto nada?, quisiera yo aportar mucho más y eso es lo que estamos haciendo al interior del gobierno”.

Señaló que son servidores públicos, “siervos de la nación decía Morelos”, pues la función pública es para hacer negocio.

“Me siento orgullo, porque si no fue el primero, si fui de los primeros en decir que la austeridad no era un asunto administrativo, sino de principios, por eso no acepté subirme al avión presidencial, imagínense el ejemplo que daría, se me caería la cara de vergüenza ir ahí, por eso es un llamado a que actuemos todos de manera consecuente”.