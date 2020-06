Que comercios no esenciales permanezcan cerrados, pide Gobierno a alcaldes

La Secretaría de Gobierno de Hidalgo pidió a los 84 ayuntamientos su participación para implementar las medidas sanitarias dictadas por el gobierno estatal y federal, a fin de realizar actos de autoridad para su cumplimiento y se evite la reapertura de establecimientos con actividades consideradas no esenciales.

Mediante la circular SG/04/2020, dirigida a los presidentes municipales, publicada este sábado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) y firmada por el titular de Gobierno Simón Vargas Aguilar, se puntualiza que las estrategias deberán durar la totalidad del periodo en que se mantenga la presente fase de la contingencia sanitaria por coronavirus.

Me permito solicitarles, con pleno respeto a la autonomía municipal y con el objeto de prevenir y controlar en el estado la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), coadyuven en la implementación de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias federales y estatales durante la totalidad del periodo en que se mantenga la presente fase de la contingencia”, señala el documento.

Pide a los alcaldes que “dentro del ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo los actos de autoridad que sean necesarios para el cumplimiento de dichas medidas, reforzando las acciones para evitar la reapertura de establecimientos que realicen actividades consideradas como no esenciales”.

De acuerdo con el reporte técnico diario, al 5 de junio en Hidalgo se registraban 386 decesos por coronavirus y 2 mil 131 contagios de COVID-19, por lo que dicha secretaría señaló en el documento que debido a la incidencia y la situación de salud que impera en la entidad, la participación de las alcaldías es necesaria.

Es importante señalar que la participación de los ayuntamientos durante esta emergencia de salud pública resulta obligatoria, además de necesaria y fundamental para la implementación y cumplimiento de las medidas y acciones que han emitido las autoridades sanitarias federales y estatales”, se detalla.

Algunas de las disposiciones implementadas son el cierre de negocios no esenciales, el programa Hoy no Circula, además de exhortos a la ciudadanía para que use cubrebocas al salir de casa y cumpla el aislamiento social voluntario.

Hace unos días, autoridades de Huejutla permitieron que establecimientos no esenciales reabrieran todos los días de la semana, luego que los dueños reclamaran por falta de ingresos debido a la contingencia.