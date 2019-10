Que diputados diriman disputa por terrenos del Puerto Seco, pide exfuncionario municipal

A fin de que el ayuntamiento de Tepeji del Río recupere la soberanía de los predios de la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo “Puerto Seco”, Rubén Jonás Cortes Villa, vecino de la comunidad Melchor Ocampo solicitó la intervención de los diputados locales.

Tras acudir al Congreso del estado, el ciudadano señaló que habitantes de su comunidad lo culpan de haber negociado, cuando fue síndico jurídico, las 200 hectáreas para que cambiaran de jurisdicción municipal de Tepeji del Río a Atotonilco de Tula.

En entrevista, Jonás Cortes señaló que desde 2011 ha buscado que se realice una “fe de erratas” en los decretos que signó el exgobernador, Miguel Ángel Osorio Chong para la expropiación de los terrenos donde se construiría la referida terminal.

Cuando se negocian los terrenos, dijo, “el gobierno del estado hace el trámite legal para que se cambie el uso de suelo y ahí se pone que los terrenos, pertenecientes a la comunidad Melchor Ocampo, son de Atotonilco de Tula, cuando en realidad están de lado de Tepeji del Río”.

Esta falla, como la calificó Jonás Cortes Villa, ha traído un detrimento a las arcas de Tepeji del Río cercano a los 100 millones de pesos, ya que ha dejado de recibir pagos de derechos, servicios y predial.

Fui síndico procurador jurídico y me tocó llevar el asunto. Me molesta y me preocupa que esta situación siga prevaleciendo hasta hoy, que no podamos hacer nada, es solo una cuestión de reconocimiento”, agregó.