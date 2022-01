¿Qué es el Gaslighting? (Parte 2)

La semana pasada comentamos las etapas en que se da el ‘gaslighting’, este tipo de abuso emocional le puede pasar a cualquiera, especialmente aquellos que están en medio de una relación romántica.

Los abusadores aplican esta táctica de manipulación para mantener el control dentro de la relación y hacer que sus víctimas duden de su propia cordura.

Estos son ejemplos comunes de ‘gaslighting’

Eso nunca sucedió



El ‘gaslighting’ a menudo hace que la víctima dude de sí misma. Por ejemplo, alguien hará o dirá algo abusivo y luego negará que alguna vez sucedió, dice la psicoterapeuta y terapeuta matrimonial y familiar, Tina B. Tessina.



“La víctima comienza a dudar de sus instintos y cada vez confía más en la ‘realidad’ que crea y manipula la persona abusadora. También aumenta la sensación de dependencia hacia el abusador”, agrega.

Eres demasiado sensible



Esta es una frase empleada por quienes hacen ‘gaslighting’ para minimizar e invalidar los sentimientos de su víctima.



Si la víctima intenta expresar su dolor o decepción, el manipulador puede decirle que está haciendo un gran problema con la nada.



“La intención es hacerte sentir torpe por intentar defenderte. Una vez que una pareja abusiva destruye la capacidad de la víctima para confiar en sus propias percepciones, es más probable que ésta tolere el comportamiento abusivo y se quede en la relación”, dice Tessina.

Tienes una memoria terrible



Esta es otra frase común que dicen quienes usan esta técnica para hacer que las víctimas duden de sí mismas. Por supuesto, todo mundo experimenta problemas para recordar ciertos detalles, pero Tessina asegura que los ‘gaslighters’ harán que su víctima dude de su memoria en general.



“Hacen esto porque hacer que una víctima dude de sí misma es el motivo central del ‘gaslighting’. Cuando una víctima ya no confía en su propio juicio, el abusador tiene el control total”, dice.

Estás demente, y otras personas también lo creen



Además de hacer que sus víctimas se sientan acechadas por las dudas, los ‘gaslighters’ pueden incluso hacer que la persona abusada cuestione su propia cordura, afirma Tessina.



Incluso pueden convencer a su familia y amigos, de que ella no está del todo bien. “Esto disminuye la probabilidad de que la gente crea lo que les cuentan las víctimas y también las aleja de posibles formas para encontrar una salida a esa relación abusiva”, dice Tessina.



Esto es particularmente común en las relaciones románticas entre un hombre y una mujer en las que el hombre está haciendo ‘gaslighting’ a la mujer. Según un análisis de 2019, esto puede deberse a la forma en que la sociedad a veces representa a las mujeres como personas más irracionales y con menos control de sus emociones comparadas con los hombres.

Lamento que pienses que te lastimé



Si bien esta frase puede parecer una disculpa, en realidad no lo es. Tessina afirma que lejos de eso, esta es una forma en que un abusador puede desviar la responsabilidad y culpar a la víctima.



Este tipo de disculpa deja a la víctima preguntándose si habrá reaccionado de una forma exagerada. Puede llevar a que ella confíe en la interpretación de los hechos por parte de su abusador.

Deberías haber sabido cómo reaccionaría



Esta es otra forma en que un abusador pondrá la responsabilidad sobre la víctima,hace que se sienta culpable o herida por una situación en la que realmente no hizo nada malo.



“El ‘gaslighting’ implica distorsionar los hechos para que puedan evitar la responsabilidad personal de sus comportamientos. Al decirle a la víctima que deberían haberlo sabido mejor, él le echa la culpa a la víctima no solo por hablar, sino también por causar la respuesta del abusador”, dice Tessina.

Cómo salir de ahí

En ocasiones pensamos que romper con una persona que nos trata mal es fácil, pero en la mayoría de casos ocurre todo lo contrario. Según la experta en psicología, las víctimas a las que se le ha hecho «luz de gas» ya no saben cúal es el criterio o la realidad. Por lo tanto, este tipo de abuso emocional puede ser más difícil de detectar para la persona que lo sufre y para su entorno que los abusos físicos.

“Lo primero que debemos hacer es detectar las señales anteriormente citadas y reconocer que tenemos un problema. En estos casos la comunicación en pareja está muy mermada, pero es una de las claves para solucionar el problema”, dice Laura Fuster Sebastián, y anima a que se empiece a comunicar con libertad, decir lo que se piensa y no sentirse culpable por ello: “Es responsabilidad de los dos arreglar la situación, por lo tanto, no te justifiques en exceso y no pidas disculpas”.

Otro punto a tener en cuenta es el de reforzar los sentimientos. “Nadie puede decirte qué emociones debes tener ante ciertas situaciones, y no debes disculparte por estas triste o ser sensible”.

Recuperar las relaciones sociales y pedir ayuda ayudarán a sentirse mejor, aumentar tu autoestima y a ver las cosas desde otro punto de vista. “No dudes en pedir ayuda y expresar lo que sientes a tu entorno. Si es necesario, un psicólogo puede ayudarte a saber si lo que te pasa es gaslighting y a ponerle solución”, concluye la experta.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

