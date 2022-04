‘Queda una satisfacción muy grande’: actor en viacrucis de Cubitos

“Al principio hubo temor de que no nos dejaran organizar la representación, pero al ver la respuesta de la gente me queda una satisfacción muy grande”, fueron las palabras de Jesús Sánchez Hinojosa, quien por quinto año representó a Cristo en el tradicional viacrucis de Cubitos, en Pachuca, que este año cumplió 51 años.

Tras dos años en que la celebración de Semana Santa de canceló por la pandemia de COVID-19, el viacrucis del barrio de Cubitos de Pachuca volvió a recibir a miles de personas como espectadores, igual que en años anteriores al coronavirus, situación que dejó con una gran felicidad a los más de 60 actores y colaboradores que tuvo la representación de la pasión y muerte de Cristo.

Cabe señalar que en Cubitos adelantan la resurrección de Cristo para este sábado, ya que el domingo celebran esa fecha con una misa, informó la directora de la representación, Juana Chávez, por lo que la tarea del equipo teatral culminó con esa representación.

Para Jesús Sánchez Hinojosa, de 54 años de edad, quien por quinta ocasión representó el papel de Cristo, lo más difícil, más allá de la preparación física, mental y espiritual que necesitó, fue el temor de que las autoridades estatales y municipales les impidieran tener aforo en el viacrucis.

Sin embargo, tanto el de Cubitos como otros viacrucis realizados en la entidad, recibieron el respaldo del gobierno con elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja para salvaguardar a los participantes y espectadores.

“Lo más importante fue la integración de la gente, todavía no sabíamos si nos iban a dar permiso de hacer el viacrucis y juntarlos a todos mes y medio antes de hacerlo cuando nos dieron luz verde fue lo más difícil”, comentó Sánchez Hinojosa en una breve entrevista con AM Hidalgo.

Para el habitante del barrio de Cubitos la respuesta de la gente fue sorpresiva y se enteró de los casi 7 mil espectadores hasta en la tarde que observó fotos en redes sociales y vio las noticias, situación que lo dejó muy contento pues admitió que no esperaba tal asistencia.

“En el momento que voy con la cruz ni me doy cuenta de la gente, fue hasta después de comentarios, fotos o en las noticias vi que fue bastante, no me lo esperaba, quedo con una satisfacción muy grande”, declaró.