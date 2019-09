Querida ‘influencer’, esto no es un cosmético, es un antibiótico

El truco de la influencer María Pombo (1,2 millones de seguidores en Instagram y 250.000 en YouTube) para combatir el acné cuesta solo “dos euros y pico”: Eridosis. “Es para cuando tienes un grano como el que tenía yo”, afirma mientras se señala la frente en un vídeo que supera las 270.000 visualizaciones. Y no solo es barato: su eficacia parece inigualable. “Probé mil millones de cosas y cuando probé esto, al día siguiente el grano estaba seco”, añade.

Su consejo ha aparecido publicado incluso en revistas de belleza. Sin embargo, el producto, que la youtuber incluye entre sus “imprescindibles” para el cuidado diario del cutis, no es un cosmético ni una toallita limpiadora, sino un medicamento que contiene un antibiótico, eritromicina, que se emplea para el tratamiento del acné vulgar y que requiere prescripción médica. Pombo asegura en su grabación que pudo comprar Eridosis en una farmacia sin receta.

El Aciclovir también es cool



También recomienda Eridosis, por ejemplo, la youtuber Paula Gonu (1,6 millones de seguidores). En un vídeo con algo más de 665.000 reproducciones llega a afirmar: “[Eridosis es] mi favorito desde que mi dermatóloga me lo aconsejó… No, no fue mi dermatóloga, fue mi vecina Máriam, que su padre es médico y se lo dijo… Bueno, da igual”. O Carla Wonderland (39.000 suscriptores), que en una grabación que suma casi 20.000 reproducciones explica que las toallitas de Eridosis “vienen impregnadas de eritromicina base, que es…. [mira la caja] bueno, un componente para el acné”.