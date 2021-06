¿Quién es Juan Hernández? Detenido tras enfrentamiento en palacio de gobierno

El martes 1 de junio Juan Hernández se levantó desde muy temprano para acompañar a otros habitantes de su natal Xuchitlán, comunidad en el municipio San Salvador, a la capital hidalguense con el fin de exigir al gobierno el cumplimiento de obras públicas en su demarcación. En ese momento no pensó que ese mismo día terminaría detenido.

Juan, quien recuperó su libertad la tarde de este jueves, fue arrestado luego del enfrentamiento entre policías estatales y manifestantes de San Salvador afuera del palacio de gobierno el pasado martes, acusado de romper cristales a una patrulla de la Policía Municipal de Pachuca durante la protesta.

Su familia, que permaneció en la comunidad Xuchitlán, se enteró de la detención por medio de redes sociales.

En entrevista con AM Hidalgo, Julia Hernández, madre de Juan, narró cómo transcurrió el día en que su hijo fue detenido y de quien no supo nada hasta la tarde del miércoles gracias a la ayuda de los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que se encargaron de la defensa legal de Juan y que consiguieron su liberación la tarde del jueves.

Con 35 años de edad, Juan Hernández es el pilar de una familia. Ante el fallecimiento de su padre hace algunos años tomó la responsabilidad de llevar sustento y cuidar su hogar, donde vive con su mamá, dos hermanos y esposa, con quien tiene dos hijas pequeñas.

La tarde del 1 de junio transcurrió con gran incertidumbre para la familia, pero fue hasta por la noche cuando el arresto de Juan llegó a oídos de su madre. Una de sus hijas le comentó que en redes sociales se mencionaba el nombre de su hermano como el presunto detenido, por lo cual buscaron ayuda y el miércoles arribaron a Pachuca para saber de la situación.

Ese día Julia asistió junto con un contingente de 50 personas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGEJH) en Pachuca para exigir que le permitieran ver a su hijo y asegurarse de que se encuentra bien y que no sufre maltrato.

Al salir de las instalaciones de la PGJEH Julia mencionó que su hijo se encontraba bien, únicamente con golpes generados en el enfrentamiento con la policía en inmediaciones del palacio de gobierno, “pero nada de qué alarmarse”, dijo.

No obstante, la madre del detenido reconoció preocupación, pues hace poco más de un mes Juan se contagió de COVID-19, enfermedad que le dejó secuelas físicas.

Me preocupa porque con eso del coronavirus mi hijo enflacó mucho. Andaba muy débil y apenas tenía como una semana que regresó a trabajar, por eso ahorita me importa que por lo menos reciba alimento y no me lo maltraten mucho, ya que su estado de salud aún no es bueno”, declaró.