“¿Quién es esa imbécil?“. Profesor insulta a alumna en clase virtual

En muchos países la educación a distancia y las clases en línea continúa, en Perú un profesor causó indignación tras insultar a su alumna durante su clase.

De acuerdo a ATV Noticias, Regis Huamán, docente en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga dicustió con una de sus alumnas e incluso la insultó, y no conforme con esto, también habló sobre la religión durante la clase.

“¿Quién es esa imbécil que habla así, que se ríe? Una imbécil jajaja dicen… ¿de quién se ríe?“, menciona el profesor. “Una chibola adefesio que no sabe nada. A mí discútanme con razones. Isabel Palomino Hernández, que nunca se repita, no te cojudees conmigo. Yo estoy acá hablando de ciencia, no estoy hablando de estupideces“.