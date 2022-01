Quienes no se vacunan están “jugando a la ruleta rusa”: Fayad

Aquellos que ya les toca vacunarse y no se han vacunado están jugando a la ruleta rusa, nadie sabe qué efectos pueda tener el virus en su cuerpo, indicó el gobernador Omar Fayad al señalar que no se debe bajar la guardia ante la variante Ómicron de COVID-19.

Durante el lanzamiento de 100 mil pruebas rápidas Neogen SARS-CoV-2 para detectar COVID-19 fabricadas por la empresa hidalguense Interbiol, el mandatario estatal destacó que la fabricación de los antígenos en Hidalgo es de relevancia “justo en el momento en que la variante Ómicron nos recuerda que a más de dos años de distancia este no es momento de bajar la guardia”.

Al contrario, dijo, en este momento la población no debe descuidarse, “a los que ya les toca la vacunación no se esperen, es un despropósito arriesgar su vida, aquellos que ya les toca vacunarse y no se han vacunado, están jugando a la ruleta rusa, nadie sabe el virus qué efectos pueda tener en su cuerpo”.

Comentó que en su experiencia desarrolló sarcoidosis pos-COVID, pero muchas personas han tenido tumores e inflamaciones de corazón, cerebro, riñones, próstata, afecciones de todo tipo, comentó.

“Todavía no se saben las repercusiones de este virus, qué necedad y que despropósito no acudir a tu centro de vacunación o a la fecha de vacunación. Es un despropósito que no se aproveche que tenemos a disposición de la población las vacunas que les corresponden para que no se vaya a agravar su situación y que no vayan acabar hospitalizados o con consecuencias funestas”, expresó.