Quiere TEEH mantener ‘en el clóset’ candidaturas LGBTIQ+: activista

Carlos Ibarra, presidente de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexogenérica (RIDS) calificó como “tibia” la resolución de este sábado del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) en la modificación de la acción afirmativa para postulación de integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

De acuerdo con la resolución, se deberán reservar los datos sobre preferencias de las personas incluidas en las postulaciones para esa comunidad, si así lo solicitan.

En entrevista con AM Hidalgo, el activista expresó que “lo que no se nombra no existe”, por lo que afirmó que la sentencia de modificación únicamente es para calmar la situación entre partidos políticos y activistas de los movimientos de la diversidad sexual, pues acusó que se pretende colocar a las personas LGBTIQ+ “en el clóset”.

"Lo que está haciendo el Tribunal es colocar a las personas LGBTIQ+ en el clóset para que participen en los procesos. Hay personas que formamos la diversidad sexual y vivimos desde ella, no es lo mismo una persona que es parte de la diversidad sexual, que asumirse parte de ella y trabajar políticamente por ella", dijo.

"Es completamente un orgullo posicionarnos desde ahí, asumiendo todas las violencias que vienen con afirmarnos políticamente como personas de la diversidad sexual", agregó, por lo que las autoridades electorales deben crear mecanismos para proteger y sancionar las agresiones a personas de dicha comunidad, mencionó.

En sesión pública virtual de este sábado, el TEEH ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEEH) modificar la acción afirmativa para la postulación de personas de la diversidad sexual, por lo que se deberán reservar los datos sobre las preferencias de personas incluidas en esa categoría si así lo solicitan.

En la resolución del RAP-NAH-007/2021 y acumulados, la ponencia del magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez calificó fundado el agravio promovido por el Partido Encuentro Social (PESH), que pidió mantener en privado los datos personales de quienes se postulen en la cuota LGBTIQ+.

El magistrado argumentó que las personas tienen libertad de hacerlo público y el derecho a reservarlo.

Por ello, el órgano jurisdiccional dio tres días al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para modificar el acuerdo IEEH/CG/018/2021, en el que deberá resguardar el derecho a la privacidad.

CONFIRMÓ SALA TOLUCA CUOTA LGBTIQ+

Con el voto particular del magistrado Alejandro David Avante Juárez, la Sala Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) en la que había determinado no ordenar la aplicación de medidas afirmativas para la postulación de candidatos de la diversidad sexual en la elección de diputados locales.

La magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez afirmó que las reglas para las candidaturas LGBTIQ+, como medida compensatoria, “no pueden esperar” hasta el próximo proceso electoral, como había determinado el órgano jurisdiccional.