¿Quieres ser policía municipal? Te presentamos los requisitos

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca emitió una convocatoria para los interesados en ocupar una plaza en su corporación.

Los requisitos son tener una estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.65 para hombres. Asimismo, edad de entre 18 y 30 años, además de acreditar estudios de bachillerato o equivalentes como mínimo.

También se pide no tener adicciones, preferentemente sin tatuajes en lugares visibles y sin antecedentes penales; además que no hayan sido inhabilitados ni destituidos como servidores públicos, y en el caso de los varones cumplir con el servicio militar.

Los aspirantes deberán aprobar los procesos de selección y evaluación que se practicarán en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, además de cursos, así como lo que derive de la convocatoria.

Personas interesadas deberán presentar sus documentos en el departamento de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad del 1 al 8 de abril en horario laboral.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Acta de nacimiento en original y copia, acta de matrimonio o sentencia de divorcio, acta de nacimiento de dependientes económicos, credencial de elector vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

También se requiere certificado o constancia que acrediten los estudios, cartilla del servicio militar nacional con hoja de liberación, CURP, currículum con firma autógrafa en cada una de las hojas sin engargolar, licencia de manejo vigente y RFC.

Presentar oficio de baja de corporaciones anteriores, constancia de antecedentes no penales, no mayor a 30 días, y constancia de no inhabilitación.