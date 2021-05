Quiero ayudar a comunidades marginadas sin acceso a educación: aspirante de El Mexe

Aliz Bernal es una mujer originaria de Toluca, Estado de México; con 20 años de edad decidió emprender su camino lejos del sitio donde vive su familia con la finalidad de volver para ayudar en comunidades marginadas de su región donde carecen de acceso a la educación.

Para lograr su objetivo, la joven es aspirante a un sitio para estudiar en la normal rural Luis Villareal, El Mexe, y participó en la protesta que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron el pasado jueves 29 de abril en inmediaciones del Congreso de Hidalgo para pedir a legisladores la reapertura del plantel ubicado en Francisco I. Madero.

En entrevista, Aliz contó que tiene un gusto enorme por pasear en bicicleta en su región, así como ayudar a personas necesitadas; además, tiene un gran interés por la historia nacional. Debido a esto, quiere dedicarse a la enseñanza educativa.

Aliz es aspirante al Mexe, se encuentra en proceso de inicio de ciclo escolar, toma cursos previos en línea y sus asignaturas predilectas son: El sujeto y su formación docente, así como Historia de la educación.

“Mi familia es de bajos recursos, no tuvimos acceso a una educación universitaria y por eso decidí optar por la educación normal. Mis padres también son de revolución, me apoyan en esta lucha e incluso han participado en algunas actividades en las que son requeridos”, comentó.

Al carecer de recursos, la joven mencionó que una de las dificultades que enfrenta es costear el transporte para los traslados desde su lugar de origen a los diferentes puntos donde es requerida por autoridades escolares.

“Cuando termine mis estudios me gustaría trabajar en una población rural, no quiero permanecer en una ciudad, quiero ayudar a los niños que no tienen acceso a una buena escuela, no importa lo que tenga que viajar ni las carencias que tenga que pasar, pero los niños de las comunidades marginadas merecen un buen nivel de educación”, puntualizó.