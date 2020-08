Quiero ver el video que entregó Lozoya; "es como pago por evento": AMLO

Por tratarse de un asunto de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe conocerse el video que Emilio Lozoya presentó en su acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presuntamente involucrados en el caso Odebrecht.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana realizada en Guerrero, mencionó que "es como Pago por Evento", pero que "sí me gustaría verlo".

-¿Usted ya lo vio?, preguntó El Universal al Mandatario en su conferencia de prensa en las instalaciones de la Octava Región Naval.

-“No, pero sí me gustaría verlo, es como pago por evento, sí me gustaría verlo. Hay que poner al descubierto toda la corrupción, eso sí me ayuda mucho, eso sí me interesa, ¿para qué? Para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción por el daño que causa”

Señaló que sería extraordinario que la gente vea si el video es sobre cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraban los votos para no regresar a lo mismo.

Señaló que al consultar a abogados y le dicen que las pruebas de este tipo no tienen valor en los juicios, “pero en lo moral es de primer orden, de primer orden”.

El presidente López Obrador dijo que ojalá y la Fiscalía General de la República tome eso en cuenta porque es un asunto de Estado.

“Que puedan los constitucionalistas, los abogados pueden buscar la forma sin violar el debido proceso o decir ni modo, esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal sí es muy importante para la purificación de la vida pública de México, que al final eso está por encima de cualquier procedimiento legal“.

El Presidente consideró que sería sano que los ex presidentes Felipe Calderón y Peña Nieto aporten información a la Fiscalía para deslindarse de los señalamientos en su contra sobre el caso Odebrecht.

Pero primero -dijo- se tienen que revisar las pruebas que presentó en su denuncia en el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para determinar si procede legalmente o no la comparecencia de los expresidentes, porque no deben ser sujetos de un juicio sumario o un linchamiento, sino que tienen que existir pruebas de su probable participación en hechos de corrupción.



Acusan a Lozoya de crear red de corrupción en Pemex

Esta semana, empresarios del sector energético revelaron la existencia de una red de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya Austin para despojar de sus empresas a grandes proveedores y contratistas de la petrolera estatal.

Mediante operaciones de acoso, de auditorías por parte de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP) y de asfixia económica —dejándoles de pagar—, les ofrecían comprar la empresa e incluso les invitaban a seguir trabajando con los nuevos propietarios.

Luego de la revelación de que el exdirector de Pemex tiene en su poder videos y grabaciones con empresarios del sector que podría usar para su defensa, trascendió que algunos fueron víctimas de esa red de corrupción.

Blue Marine, Oceanografía y Evya fueron algunas de las compañías acosadas porque llegaron a representar muy buen negocio que podría ser operado por gente cercana a Lozoya Austin