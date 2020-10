“Quizá soy inmune”, dice Trump tras salir de hospital y llegar a la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump salió este lunes del hospital Walter Reed, donde fue trasladado el viernes pasado para recibir atención tras dar positivo a coronavirus. Al llegar a la Casa Blanca, difundió dos videos: uno en el que mostró su llegada y el otro con un mensaje a la nación.

La primer grabación, musicalizada, mostraba el aterrizaje del Marine One y luego al mandatario, antes de entrar a la Casa Blanca, sin cubrebocas.

En el segundo video, reiteró un mensaje que había dicho por la mañana en la misma red social: “Una cosa es segura. No dejen que los domine. No le tengan miedo. Van a derrotarlo. Tenemos el mejor equipo médico, las mejores medicinas, todas desarrolladas recientemente. Y van a derrotarlo. Yo fui, no me sentía tan bien y después de dos días me siento genial, mejor que en mucho tiempo, mejor que hace 20 años”.