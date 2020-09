Raúl Camacho sin afiliación al PAN, pero es alcalde emanado del partido: dirigente

Raúl Camacho Baños, presidente municipal de Mineral de la Reforma detenido por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, nunca concretó su afiliación al Partido Acción Nacional (PAN), por lo tanto no es militante.

Sin embargo, lo anterior no elimina su condición de alcalde emanado de las filas del PAN, por lo que si en algún momento solicita apoyo jurídico del partido, se lo darían, señaló Cornelio García Villanueva, presidente del albiazul en Hidalgo.

Valiéndose del principio de presunción de inocencia, el líder panista pidió a las autoridades una impartición de justicia “justa, ciega y sin tintes políticos”, respetando los derechos humanos.

En entrevista con AM Hidalgo, Cornelio García comentó: “Si bien (Raúl Camacho) es emanado del PAN, no concretó la parte de su militancia (afiliación). Sin embargo, eso no le quita que sea un alcalde de nuestro instituto político”.

Respecto a su detención el pasado viernes, el dirigente del PAN dijo que “hemos estado atentos y aunque no hemos tenido comunicación, en algún momento si él buscara la ayuda del partido o algo por el estilo, se vale ser recíproco”.

Debido a que el edil presentó una arritmia cardiaca al momento de su audiencia, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Pachuca; por ello aún no se dicta cuál es su situación legal.

“En el PAN siempre hemos dejado en claro que somos respetuosos de la Ley. Siempre hemos dicho cuando tenemos la oportunidad de trabajar con diferentes servidores públicos emanados del partido, que sean cuidadosos en lo que hacen en la función pública. A veces puede hacerse de manera involuntaria, un error que termina siendo una falta grave o convirtiéndose en un delito”, dijo.

Por ello, pidió a las autoridades que “sea juzgado en un proceso justo, apegado a los principios de legalidad, ciego, sin tintes políticos y, sobre todo, se le respeten los derechos humanos”.

García Villanueva dijo que la relación con el alcalde es cordial, pese al deslinde del partido que hizo su esposa Areli Maya Monzalvo, diputada local con licencia y hoy aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma.