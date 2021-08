Reactivación económica no debe confundirse con relajamiento de medidas: gobernador

Tras hacer un llamado a la población hidalguense a adquirir el compromiso para prevenir los contagios de COVID-19, el gobernador Omar Fayad señaló que la necesidad de la reactivación económica en Hidalgo no debe confundirse con el relajamiento de las medidas sanitarias.

“Aunque los establecimientos permanecerán abiertos, es tiempo de mostrar prudencia en nuestras acciones con un criterio de protección colectiva y no permanecer en lugares concurridos donde no se respeta la sana distancia y el uso del cubrebocas, así como la higiene de las manos”, refirió en un mensaje emitido en sus redes sociales.

Indicó que la reactivación económica y las medidas de bioseguridad deben de convivir, pero siempre serán más importantes la salud y la vida, “nos toca a todos corresponder al esfuerzo ininterrumpido del personal de salud y de mantener la actividad económica. Como personas, nuestras acciones cívicas deben ser congruentes y solidarias”.

Subrayó que sin importar el color del semáforo epidemiológico en el que se encuentre Hidalgo, el riesgo de la pandemia no ha terminado, por lo que se debe continuar con las medidas sanitarias establecidas.

REFUERZO DE OPERATIVO ESCUDO

Además, el mandatario anunció que reforzarán el Operativo Escudo en coordinación con el gobierno federal, por lo que aceleran el ritmo de la vacunación y en breve instalarán diez sedes estatales de inmunización permanente, sumadas a las brigadas sanitarias de inoculación que llegarán a los puntos más lejanos del territorio estatal.

“Es momento también, de hacer serias modificaciones a las estrategias para establecer medidas preventivas no solo ante el COVID-19 sino también contra el resto de las enfermedades. Recordemos que el mejor sistema de Salud no es el que atiende mejor los contagios, sino el que los previene”, mencionó.

Por ello, dijo, a través del Consejo Estatal de Salud en el que participan todos los sectores, refuerzan las decisiones de combate a la pandemia y con base en la técnica y el conocimiento científico “focalizaremos las acciones de prevención para salvar vidas, pero también para mantener el empleo, la economía, garantizando un equilibrio ante esta nueva ola”.

También invitó a todos los hidalguenses mayores de 18 años a vacunarse contra el coronavirus, así como a quienes no lo hayan hecho y ya les corresponda, “recordemos que estamos en un proceso en el cual no sobrevivirá el más fuerte, si no el que mejor se cuide”.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos