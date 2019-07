Realiza diputada indígena consulta alterna para nutrir reforma electoral

La diputada local priista, Adela Pérez Espinoza, lleva a cabo consultas alternas para nutrir la Reforma Política Electoral con perspectiva pluricultural. Luego de ser marginada por el presidente del Congreso del estado, el morenista Ricardo Baptista González, la representante popular inició su propio ejercicio.

Hace algunas semanas el presidente de la Cámara local anunció una serie de asambleas regionales para construir la señalada reforma. Sin embrago, Pérez Espinoza se dijo excluida y discriminada por su condición de mujer indígena, por lo que desarrolló su propio mecanismo para recoger el sentir de ese sector.

La representante de mayoría relativa por el distrito con cabecera en San Felipe Orizatlán rechazó participar en las asambleas regionales que impulsa la bancada mayoritaria de Morena, de la que es coordinador Baptista González, y que tendrán su punto toral el próximo lunes 5 de agosto, según se ha anunciado.

“¿Cómo voy a participar si no me invitaron a construir la convocatoria? No se trata de llegar como invitada, se trata de llegar y tener conocimiento de causa ¿qué es lo que se va a trabajar?, no sé”, puntualizó la diputada, quien preside la comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Congreso local.

“Estoy haciendo mis asambleas comunitarias en mi distrito y lo haré en los demás municipios indígenas del estado porque quiero que sean escuchadas las voces de mi pueblo para que en la propuesta que nosotros presentemos (bancada del PRI) no recibamos reclamos de que no fueron escuchadas las voces”, acotó.

CONTINÚA ACTITUD DISCRIMINATORIA

En entrevista con AM Hidalgo, la legisladora tricolor aseguró que el presidente de la LXIV Legislatura, Baptista González, “continúa actuando de manera discriminatoria en mi contra por ser indígena y no pertenecer a su grupo político”.

El único requerimiento para la construcción de las asambleas regionales “es para que firme de recibido el acuerdo de la convocatoria, cuando soy una pieza fundamental, pues soy representante de un distrito indígena y presidenta de la comisión encargada de velar por los derechos de este sector de la sociedad”.