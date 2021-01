Reaparece AMLO en video y dice "para que no haya rumores ni malos entendidos"

Desde Palacio Nacional "para que no haya rumores ni malos entendidos" sobre su salud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video a cinco días de haber anunciado que dio positivo a Covid-19. El mandatario aseguró que ha estado pendiente de la pandemia.

Se observa a AMLO recorrer, sin cubrebocas, pasillos de Palacio Nacional en un video difundido a través de YouTube, en donde agradeció las muestras de cariño que ha recibido de otros mandatarios, así como de representes empresariales, y de “adversarios políticos”.

“Me da mucho gusto poder comunicar con ustedes, primero agradecerles por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo, que me hablaron que me enviaron mensajes, representantes de del sector empresarial en México, de los obreros, de la academia, amigo hasta adversarios políticos.

“Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo Covid pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica.

“Ahora me presentó con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicale, así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa.

“Pero eso si he estado trabajo, muy pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente en particular de la pandemia”, dijo.

La última aparición del Presidente en Twitter fue el lunes, cuando anunció que alcanzó un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para el envío de 24 millones de dosis de la vacuna desarrollada por ese país, Sputnik V, en los próximos dos meses.