Rechaza Adela Pérez discriminar a indígena

Adela Pérez Espinoza, diputada del PRI por el distrito San Felipe Orizatlán, rechazó haber discriminado a Arturo Copca Becerra, indígena hñähñú quien solicitó al Congreso local una consulta a los pueblos y comunidades de su sector.

“Hoy me molesta que digan que he discriminado a una persona que ni conozco. Sí se acercó a mi oficina y lo atendieron amablemente; ahora que veo que me acusa ante el Tribunal Electoral y luego a Derechos Humanos cuando yo ni conozco a esta persona”, dijo Pérez Espinoza en entrevista.

Hace dos días, el Tribunal Electoral (TEEH) turnó a la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) la queja de Arturo Copca Becerra, quien acusó a la legisladora local y a su asistente, Monserrat Hernández Velasco, de presunta discriminación.

Por el contrario, Pérez Espinoza respondió:

Yo he sufrido discriminación, jamás actuaré de esa forma y mucho menos a un indígena.

Debido a las aseveraciones hechas por el indígena del Valle del Mezquital, la diputada local dijo que procederá legalmente, pues “no se vale que nos difamen sin fundamento, pues lo vuelvo a repetir, no lo conozco. Voy a presentar la denuncia en breve, primero voy a verlo con mis abogados”.

Finalmente, la legisladora dijo: “siempre he sido respetuosa de los medios de comunicación. Pero es lamentable cuando sacan a la luz pública lo que no es cierto, que a la ciudadanía se le dé información falsa. Soy una mujer indígena que para llegar aquí (al Congreso) me costó mucho trabajo y también fui víctima de discriminación en mi vida política”.