Rechaza Julio Valera que diputados locales donen aguinaldo al sector salud

El diputado del Partito Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras se pronunció contra la propuesta de que legisladores del Congreso de Hidalgo renuncien a su aguinaldo, ya que mandaría una señal para que el día de mañana les puedan descontar ese derecho a los trabajadores en general, consideró.

El acuerdo para que los 30 diputados locales renuncien a su aguinaldo este año fue hecho por la bancada de Morena, con el objetivo de destinar ese recurso a la compra de insumos para el sector salud estatal y atender la contingencia sanitaria de COVID-19.

Del aguinaldo, diría que no tengo inconveniente (donarlo); sin embargo, no lo comparto, porque es un derecho laboral. No quisiera que desde la perspectiva del Congreso local mandemos una señal a la sociedad para que el día de mañana les quieran descontar ese dinero a los trabajadores”, argumentó.