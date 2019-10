Rechaza Morena nombramiento de Alejandro Olvera

Por carecer de representatividad al interior de Morena y tener una cuestionada trayectoria política, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) en Hidalgo, rechazaron el nombramiento de Alejandro Olvera Mota como representante partidista ante el organismo electoral local.

En conferencia de prensa, denunciaron la intervención de grupos políticos (universidad) y autoridades electas, en particular de Roxana Montealegre Salvador, esposa de Alejandro Olvera y diputada local de Morena.

Dicho grupo político “ha actuado para favorecer esta imposición violando los principios y estatutos que podríamos resumir en no robar, no mentir y no traicionar”, expresó Lizbeth Serrano Santos, secretaria de comunicación social de Morena.

FUE NOMBRADO POR HUMBERTO SUAREZ

Carlos Mendoza Álvarez, secretario de Formación Política de Morena, explicó que la designación de Alejandro Olvera la hizo Humberto Suarez Garza, representante electoral del partido ante el INE, quien hace unos días fue destituido por el voto de los consejeros nacionales.

Rechazamos categóricamente el método empleado para dicha ratificación, pues desconocen la voluntad de los militantes y de los órganos de representación política, tanto en comité como el consejo estatal", indicó.

Por tal motivo, anunciaron que acudirán ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para impugnar el nombramiento de Alejandro Olvera.