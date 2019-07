Rechaza Osorio Chong estar detrás de las protestas en la Policía Federal

El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó estar detrás de las protestas que elementos de la Policía Federal realizan desde ayer.

De ninguna manera acuso recibo de los señalamientos que hizo el Presidente", dijo el priista.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “hay mano negra” en el motín realizado por un grupo de elementos de la Policía Federal.

Incluso señaló a la Secretaría que Osorio Chong dirigió el sexenio pasado: “Es importante que todos conozcan la información, sobre todo los que actúan de buena fe: hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo; no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver este asunto, porque no se está cometiendo ninguna injusticia”, dijo.

Ante esas palabras, el ahora líder de los senadores priistas negó que existan sótanos en Bucareli, en donde se ubica la Secretaría de Gobernación, a la que culpó de echar a perder a la Policía Federal.

Hoy, su cumplen más de 24 horas de protestas y bloqueos por parte de policías federales.