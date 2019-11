Rechaza UAEH enlazar sus cámaras de vigilancia con C5i

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, rechazó la posibilidad de enlazar el sistema de videovigilancia instalado en sus campus con las cámaras del C5i porque violaría su autonomía.

“¿A ustedes les gustaría tener cámara de seguridad dentro de su casa, dónde queda la autonomía?”, refutó el rector, quien dijo, dentro de las instalaciones universitarias no han ocurrido incidentes relacionados con la inseguridad.



“Y lo garantizo, han ocurrido afuera y la institución no es responsable de la seguridad hacia el exterior de los campus (…) lo que sucede afuera, cae en otra cancha, no en la nuestra, se trata de ser corresponsables”, deslindó.



Al ser cuestionado por la manifestación de estudiantes universitarios, efectuada el pasado 14 de noviembre en Plaza Juárez, donde pidieron mayor seguridad en las instalaciones de la UAEH y conectar sus cámaras al C5i, Pontigo dijo no.

El próximo lunes sostendrá una reunión con los estudiantes para discutir sus demandas, pero advirtió que no se sentará con aquellos que no estén matriculados, puesto que solamente se hacen pasar como universitarios.

UAEH PLATICÓ CON ALUMNA NO LOCALIZADA

Entrevistado en las instalaciones del Centro de Extensión Universitaria (CEUNI), Pontigo dijo que en el caso de Sebastián Yáñez, joven universitario no localizado desde el 6 de noviembre, la Secretaría General se puso en contacto con la familia.

Sobre el caso de una estudiante de la Preparatoria 1, “a la señorita le hablamos por teléfono, personalmente a su número, cuando se informó de que estaba extraviada, y ella contestó. Dijo que se fue de su casa porque tuvo problemas”.

El rector explicó que “hay que cerrar filas para responder a los protocolos para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros porque es prioridad, pero de eso a que quieran meterse a mi casa para saber qué estamos haciendo, perdón pero aquí no han nacido los problemas, esos están afuera”.

INSTALARÁ UAEH SU C4

Sobre el tema de las cámaras de videovigilancia instaladas en los institutos y campus, explicó que no hay en todos los espacios.

“El siguiente año vamos a construir nuestro C4 con recursos propios. Nada tiene que ver con que en este momento existan presiones (por el tema de la seguridad), es un tema de planeación”.



Sin dar cifras del costo estimado, indicó que el Patronato Universitario ya trabaja en la planeación del proyecto y la búsqueda de los recursos económicos.