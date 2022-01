Rechaza asamblea propuesta presupuestal 2022 para Singuilucan

Por mayoría, integrantes de la asamblea de Singuilucan rechazaron la propuesta presupuestal para 2022 presentada por el alcalde Marcos Miguel Taboada Vargas, debido a que no fue presentada en tiempo y forma, así como por realizar modificaciones al presupuesto 2021 de manera incorrecta.

Seis de los once integrantes del cuerpo edilicio rechazaron la propuesta presupuestal para el presente año debido a que no existe información suficiente y clara. La síndica municipal Claudia Casasola Cárdenas señaló además que no ha existido transparencia en el manejo de los recursos públicos ejercidos el año anterior.

Acompañada de regidores que también votaron contra la propuesta, dijo que el alcalde no presentó en tiempo y forma el documento presupuestal para su análisis y posible modificación.

Los regidores Nely Maribel López Ortega, Alejandro García Ponce, Isabel Ramírez Quintero, Arely Jiménez Castelán y Alzucain Santillán Cano agregaron que la propuesta incluso no está equilibrada con la Ley de Ingresos municipal para este año, además que no se precisan proyectos ni programas para beneficio de la población.

Agregaron que durante las sesiones de cabildo llevadas a cabo en el transcurso del año pasado, Taboada Vargas no presentó ninguna modificación al Presupuesto de Egresos 2021, por lo que el ayuntamiento no autorizó ningún cambio.

Al respecto abundaron que cualquier modificación realizada por el presidente municipal sin consultar al cuerpo edilicio se considera desvío de recursos.

AM Hidalgo ha buscado en repetidas ocasiones al alcalde Taboada Vargas para conocer su versión respecto a la propuesta fiscal para el presente año, pero no ha existido respuesta a las peticiones de entrevista.

Las noticias de AM en

Síguenos