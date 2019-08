Rechaza coordinador de Morena incremento y bono para partidos en Hidalgo

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista González, rechazó el incremento a las prerrogativas de los institutos políticos y la bonificación electoral, pues contravienen los preceptos del partido.

Dicha propuesta fue avalada en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la que votaron a favor cuatro diputados de su bancada: Roxana Montealegre Salvador, Humberto Veras Godoy, José Antonio Hernández Vera y José Luis Muñoz Soto.

“Por supuesto que sí va contra los preceptos de Morena. El bono electoral ya no debe existir, pues somos el único estado en el país que lo mantiene y obedeció a otro momento histórico, pero hoy estamos en la cuarta transformación y una línea es la austeridad”, expresó.

Sin embargo, el legislador aclaró que es “respetable el trabajo de mis compañeros diputados, pero el pleno es el que decide (si avala la iniciativa) y no hay por qué espantarnos con el petate del muerto”, expresó.

Ante la advertencia de la dirigencia estatal de Morena respecto a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido podría expulsar a los legisladores que avalen ambos incrementos en una reforma al Código Electoral de Hidalgo, el diputado opinó:

“Esa medida es una expresión de toda libertad de un compañero de Morena o algunos, pero no corresponde a la política del partido. Cualquier integrante tiene que respetar lo que los diputados trabajan en comisiones”, dijo Ricardo Baptista.

Te puede interesar: Expulsarían de Morena a diputados que avalen incremento presupuestal a partidos

NIEGA DIVISIÓN EN BANCADA DE MORENA

Por último, Baptista González negó que exista división en la bancada de Morena por el aval que dieron cuatro de sus diputados, afines al grupo universidad, a la mencionada propuesta en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Es normal que haya visiones diferentes. No estamos divididos, pues somos 17 diputados más nuestros aliados, y mientras no se vote en el pleno no hay nada. Estamos en austeridad y además la línea de Morena y de los congresos de izquierda es que se reduzcan las prerrogativas y los recursos a los partidos políticos”, agregó.