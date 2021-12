Rechaza síndico hacendario de Ixmiquilpan evitar sesión para aprobar Ley de Egresos

Tras los señalamientos de que el síndico hacendario del ayuntamiento de Ixmiquilpan, Álvaro López, se ha negado a sesionar para aprobar la Ley de Egresos de 2022 y la modificación del presupuesto 2021, el asambleísta respondió que son acusaciones falsas y argumentó que la falta de cuórum ha impedido la votación.

"Eso es una total mentira, nunca me he negado a sesionar, lo que ha sucedido es que en las convocatorias, regidores no han asistido, lo que hace que al no tener cuórum legal no se pueda realizar ninguna votación, pues debemos estar todos o al menos la mayoría, es decir, que si somos 17 integrantes, mínimo deberían estar presentes 15", indicó Álvaro López.