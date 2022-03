Rechazan militantes de Morena en Jaltocán posible incorporación de exalcalde

Integrantes de Morena del municipio Jaltocán anunciaron que protestarán contra el exalcalde Guillermo Amador, quien anunció su salida del PRD para incorporarse al partido guinda.

Lo anterior ya que morenistas consideran que el ex presidente municipal dejó cuentas pendientes durante su gestión, por lo que su incorporación pondría en duda los principios de su partido: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Así lo mencionó el regidor del ayuntamiento de Jaltocán Miguel Ángel Monterrubio Dámaso, quien además pidió a las dirigencias estatal y nacional de Morena analizar los perfiles de quienes buscan un lugar en el partido.

Al respecto, agregó, que especialmente cuando hay personajes que engañaron al pueblo y aprovecharon su cargo para apropiarse de toda la obra pública de ese municipio de la Huasteca, comentó.

Dijo además que Morena está consolidado en Jaltocán, por lo que la llegada de Amador Lara, mejor conocido como el ‘Compa Memo’, "no viene aportar nada y sí pone en la mesa de las discusiones sus actitudes que están alejadas de los principios de no robar, no traicionar, ni tampoco engañar al pueblo", reclamó el asambleísta.

Dijo además que aunque los militantes no son dueños de Morena, partido que, dijo, ha sido incluyente, recalcó que la inclusión de algunos personajes antes de abonar, pone en entredicho los principios que tanto se presumen.

De igual forma, Monterrubio Dámaso aseguró que la posible incorporación del exalcalde afectaría a Morena pues la gente rechazaría dicha acción, toda vez que reprocha los malos manejos que dejó en el erario público de Jaltocán.