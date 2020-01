Rechazan seis gobernadores al Insabi; mantienen esquema del Seguro Popular

La falta de reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) (que podrían publicarse hasta junio) provocó que seis estados rechacen su entrada en vigor, por lo que seguirán atendiendo a los ciudadanos bajo el estatus de Seguro Popular, además no firmaron un convenio de adhesión que, consideran, les quita responsabilidad para atender la salud de sus habitantes.

Los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Baja California, Carlos Mendoza Davis, todos de Acción Nacional, y de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, no han signado todavía el convenio.

En el @senadomexicano aprobamos el #INSABI, pero ¿qué es y cuál es su objetivo? pic.twitter.com/PKWvKDKsba — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 2, 2020

Estos mandatarios decidieron no firmar el acuerdo de colaboración, porque creen que se les quita facultad para otorgar los servicios de salud. Ahora temen que no les entreguen el monto como en años anteriores, aun cuando el Presidente aseveró que no es obligatorio firmar el convenio.

Antes de que aprobara dije públicamente que nunca iba a firmar, ni de broma, aunque me torcieran la otra mano buena que me queda, porque está peor, es entregarles el sistema de salud", afirmó Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

El decreto que da vida al organismo establece que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá dinero para la atención y medicamentos gratuitos a las entidades a través de acuerdos de colaboración, pero las que prefieran no hacerse cargo de los servicios podrán acordar con el instituto que organice, opere y supervise la prestación de servicios.

#ComunicadoSalud 006. @SSalud_mx. A la opinión pública



Con relación a las dudas que se han generado por el cobro de cuotas en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales federales, se señala lo siguiente: https://t.co/lAtxYivxVE pic.twitter.com/49eWc069jX — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_Mexico) January 8, 2020

Al respecto, Juan Ferrer, titular del Insabi comentó: "La ley marca hasta el mes de abril para los acuerdos. En esta etapa están las reuniones con los secretarios de Salud de todos los estados para informarles sobre el nuevo esquema. Ya cada estado voluntariamente dirá si se suma, es de esa forma, porque así lo prevé la normatividad".

Este viernes, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, informó que el próximo martes gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunirán con López Obrador para revisar todo lo relacionado con la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, y adelantó que su administración analiza la situación para definir medidas.