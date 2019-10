Recibe Constantino Chincolla medalla al Mérito de Protección Civil 2019

Por más de 60 años de servicio, Constantino Chincolla recibió la medalla al Mérito de Protección Civil 2019, en su primera edición, bombero hidalguense que participó en el rescate de víctimas del temblor de 1985 y las explosiones de una planta de Pemex en “San Juanico”.

Con 80 años de edad, el bombero de Tulancingo en funciones “ha demostrado su calidad humana y vocación de servicio, dedicado a velar por el bien ajeno con actitud humilde y honradez”, de acuerdo con reseña leída durante la sesión solemne del Congreso del Estado de Hidalgo.

Entre sus primeros servicios, destaca su partición en el combate al incendio del oleoducto de Pemex en San Lorenzo, Cuautepec ocurrido en 1970. También en los incendios del mercado municipal y de una pipa de gas en el centro de Tulancingo.

Combatió el incendio de una gasolinera en Pachuca y en 1984 acudió al llamado por el las explosiones de la planta de almacenamiento y gases licuados de Pemex en San Juan Ixhuatepec “San Juanico”.

Para 1985 participó en las labores de rescate de las víctimas del sismo ocurrido en la Ciudad de México. Entre otras internaciones del bombero, destaca su labor tras el choque de una pipa cargada con amoniaco en Ciudad Sahagún, Tepeapulco.

En representación del gobernador Omar Fayad, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar destacó durante su participación en el Congreso del Estado el ejemplo que representa la labor de Constantino Chincolla.

Mientras que el homenajeado dijo, en su intervención, que inició en 1958, a los 19 años de edad, en el cuartel de bomberos de Tulancingo como voluntario.

En aquel tiempo solo era la voluntad y espíritu de servicio lo que nos impulsaba a enfrentar cualquier eventualidad, pues el equipo era escaso y sencillo”.

Finalmente, “agradezco a Dios las tantas contingencias que he enfrentado. La oportunidad que me ha dado de vivir alegrías, tristezas, satisfacciones e impotencia y le ruego que me permita realizar mi labor en la mejor forma y entrega, espero que la trayectoria de servicios este al reconocimiento”.