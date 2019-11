Recibirá Fayad a grupos que atienden desapariciones y violencia contra mujeres

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, informó que en próximos días dará audiencia a integrantes de organizaciones civiles que atienen casos de desaparición de personas, feminicidios, violencia familiar y de género.

Ante el incremento en el extravío de personas, asesinatos y violencia, el gobernador dijo que las primeras agrupaciones con las que se reunirá son: Sonrisas Pedidas y Yo sí te creo.

Son organizaciones que tienen que ver con violencia familiar, de género y feminicidios. Queremos darles a conocer lo que se está implementado y los resultados”, dijo el gobernador al término del evento para conmemorar el centenario del fallecimiento del general Felipe Ángeles Ramírez.

ACUSA A GRUPO UNIVERSIDAD DE GENERAR PSICOSIS

Sobre el incremento en los casos de desapariciones y feminicidios durante este noviembre, Fayad Meneses acusó de generar psicosis al llamado grupo universidad, encabezado por Gerardo Sosa Castelán.

Hay quien quiere generar psicosis colectiva y ojalá los medios de comunicación nos ayuden a que un medio no genere una sensación que no es. Me refiero a un periódico manejado por el grupo universidad”, expresó.

Respecto a la solicitud de activación de una Alerta de Género, el mandatario hidalguense dijo que él no se opondrá si así lo determinan las instancias correspondientes, en este caso la Secretaría de Gobernación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Hay autoridades competentes para solicitar la activación de esa alerta y no soy yo, no me corresponde emitir, pues ellos tiene que tomar (en cuenta) muchos factores y no sé si en este momento Hidalgo los reúna”, explicó.

Finalmente, dijo que en comparación con 2018, el incremento de violencia en el estado no ha sido significativo para emplear medidas extremas.

No es gracioso que en un estado que quiere crecer y desarrollarse, haya grupos que quieran que se atrase. A nosotros nos afecta si ellos dicen y algunos les creen que en Estados Unidos se generó una alerta al respecto para el estado de Hidalgo”, dijo.

PIDE A DIPUTADOS HACER ‘AMPLIA CONSULTA’ SOBRE ABORTO

En el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el mandatario hidalguense sugirió a legisladores locales que antes de turnarla al pleno del Congreso realicen una “amplia consulta ciudadana” para escuchar las dos posturas.

He sido muy puntual, le recomendé a los legisladores que hicieran una amplia consulta pues es un tema que tiene varias aristas. Fui diputado y cuando se propuso lo del incremento al IVA en medicamentos y alimentos, salí a hacer una consulta, haciendo reuniones ‘esquina por esquina’ para conocer su opinión y el resultado fue no”, señaló.

Por ello, insistió que los diputados locales deben hacer un ejercicio amplio: “tienen razón los que dicen que las mujeres no pueden ir a la cárcel y estar condenadas porque deciden no tener un hijo no deseado; también tienen razón quienes dicen que matar al producto de la concepción, en cualquier momento de la preñez, es un asesinato. Es un tema controvertido”, opinó.