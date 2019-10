Reclama diputado de Morena a secretario de Educación de Hidalgo

José Luis Muñoz Soto, diputado local de Morena, reclamó al secretario de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, tras el desdén que habría hecho en junio pasado a dos legisladores de su bancada, a quienes, aseguró, no quiso recibir.

Esto ocurrió durante la comparecencia del secretario de Educación realizada este lunes ante diputados del Congreso local.

“¿Conoces el juicio político por desacato?, te recomiendo que si no lo conoces nos hagas caso, porque somos 17 diputados de Morena que tenemos mayoría y no estamos a expensas de lo que nos digas”, expresó el legislador morenista.

Además, Muñoz Soto dijo al secretario que “en el Congreso no tienes enemigos, pero el 23 de junio te visitaron tres diputados, uno con audiencia y los otros dos no. No tenías gente y no estabas ocupado, les mandaste decir que si no tenían audiencia, no los recibirías, eso se ve mal”, expresó.

Esta amenaza causó molestia en la diputada del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, quien al hacer uso de la voz ofreció una disculpa al secretario de Educación ante lo que calificó como falta de respeto de los diputados morenistas, quienes no asistieron a la comparecencia.

“Quiero decirle a los ciudadanos y servidores públicos que nos acompañan, que el Congreso se respeta y se empieza por asistir a las comisiones de estudio, a la sesión y comparecencias. Le pedimos una disculpa (al secretario), mis compañeros de Morena muchos decidieron no venir y por ahí comienza el respeto”, dijo la legisladora tricolor.

Tras dicho mensaje, la diputada Corina Martínez confrontó a Mayka Ortega desde su curul, sin que trascendiera la discrepancia.

CUESTIONA DIPUTADO LAUDOS PENDIENTES

Otro tema que cuestionó José Luis Muñoz al secretario de la SEPH fue el tema de los laudos (juicios laborales) que persisten y vulneran a maestros que han quedado desamparados en el estado, dijo.

El legislador acusó que la Secretaría del Trabajo federal ha emitido algunas sentencias para que indemnicen a los trabajadores de la educación en Hidalgo; sin embargo, a través de amparos y pagos de multa han logrado evadir la responsabilidad.