Reclaman falta de infraestructura y equipo en sistema de Salud regional en Tula

Ángel Barañano Guerrero, director de Protección Civil de Tlahuelilpan, indicó que es necesario habilitar el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en el Hospital Regional de Tula para tener mejor coordinación en la recepción de pacientes accidentados, pues la falta de infraestructura y equipo complica la atención de estos casos.

Refirió que el CRUM está contemplado en la Ley de Salud, la cual debería cumplirse, pero recalcó que esta instancia actualmente no existe, por lo que se dificulta la atención y complica el trabajo de cuerpos de emergencia.

Ángel Barañano Guerrero, director de Protección Civil de Tlahuelilpan.

Según señala el manual de procedimientos de la Secretaría de Salud (SSA) federal, el CRUM debe disponer de personal técnico y profesional que garantice la atención de urgencias tanto en el hospital como de manera externa.

Sobre esta atención externa, indica que debe hacerse a través de un centro de telecomunicaciones que brinde información y orientación a la ciudadanía, además de apoyar la atención prehospitalaria y urgencias, entre otras funciones.

Por esto, Barañano Guerrero recriminó que en el Hospital Regional de Tula o en Cinta Larga (Mixquiahuala) les retienen las ambulancias hasta seis horas porque no hay espacio o equipo médico necesario para atender a los heridos, y que en ocasiones quieren detener las camillas que arriban a estos centros.

El 1 de enero, a las diez de la mañana llevamos un niño quemado por cuetes y me detuvieron una ambulancia por seis horas (en el Hospital Regional), y pese a que tengo más unidades, solo cuento con la tripulación para una por turno, ¿mientras que hago? ¿Le pido a la gente que no se accidente o qué?”, reclamó.

Comentó que en ocasiones en los nosocomios no atienden a los heridos por falta de personal o equipamiento que deberían tener, pues la mancha urbana ha crecido y los accidentes cada vez son más numerosos; no obstante, dijo, el sector Salud no se ha preocupado por contar con lo necesario.

Añadió que la infraestructura hospitalaria es casi la misma desde hace 20 años, las urgencias médicas por accidentes se han incrementado hasta cien por ciento desde hace tres años, y aumenta aún más en periodo vacacional, sobre todo en la carretera Tula-Tlahuelilpan.

Cabe señalar que de acuerdo con estimaciones del sector Salud de Hidalgo, en periodo vacacional los accidentes incrementan hasta diez por ciento, lo que complica las atenciones.