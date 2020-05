Reclaman por desaparición de fondo para derechos humanos y protección de periodistas

Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, reclamó las intenciones de Morena para desaparecer el fideicomiso que sostiene el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En conferencia de prensa virtual, la panista acusó que “desaparecer el fideicomiso, cuyo objetivo es la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, pone en peligro miles de vidas, que se ven amenazadas por grupos criminales”.

“No pasa desapercibido que la Secretaría de Gobernación aclaró que la iniciativa había sido retirada; pero eso no se ha formalizado. Hoy únicamente sabemos que se va a realizar un estudio a mayor profundidad, cuestión que es inadmisible”.

“Exigimos a Morena que no continúe con esta irresponsabilidad y retire formalmente la iniciativa, presentada en la Comisión Permanente, dada la cantidad de mentiras que emiten de manera sistemática”, expuso.

En la conferencia también participó el presidente del Consejo Consultivo federal del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicoténcatl Carrasco, quien advirtió que si se elimina el fideicomiso “el país no va a salvarse y, al contrario, se comprometen miles de vidas”.

“Llamo a cuidar a nuestros defensores y periodistas, no únicamente limitarles la protección, sino aumentarla, para que sigamos haciendo nuestro trabajo. El llamado no únicamente es a no desaparecer el fideicomiso, sino a aumentarlo”, señaló.