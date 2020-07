Reclaman pueblos originarios exclusión en nueva consulta indígena

César Cruz Benítez, integrante de la Organización Hñähñú para la Defensa de los Pueblos Indígenas A.C., y autoridad tradicional de San Idelfonso, Tepeji del Río, aseveró que nuevamente han sido descartados para la planeación de la consulta indígena en la entidad.

Ello, luego que el Congreso local publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) un protocolo de al menos seis fases para llevar a cabo el ejercicio en las diez lenguas autóctonas reconocidas con presencia en la entidad.

“Las autoridades correspondientes, lo hacen pensando que su posición es de autoridad representativa y esa supuesta representación es sin el consentimiento de la mayoría de los pueblos indígenas. Desde la preparación está siendo diseñada por mestizos y vamos a caer en lo mismo que declararon inconstitucional, porque no fuimos tomados en cuenta desde el inicio hasta el final”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.

El también integrante del Movimiento Indígena Nacional (MIN) mencionó que estas autoridades han demostrado en sus acciones que no les interesa lo que piensan.

Cruz Benítez reprochó a las dependencias nacionales y estatales encargadas de las políticas a favor de los indígenas, que no defiendan el derecho a la representatividad que tienen los pueblos originarios.

“Exhortamos a las autoridades, empezando por el Congreso local, a tomar en cuenta a las comunidades indígenas, no solo en este tema, en todos los que están por venir, no puede ser diseñado algo desde la oficina, un centro de salud, obra y escuela. Creen que nos representan, no nos representan”, declaró.