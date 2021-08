Reclaman usuarios ausencia de medidas contra COVID en colectivas de Alfajayucan

Pese al incremento de contagios de COVID-19 y su variante Delta, considerada más agresiva y contagiosa, tanto usuarios de transporte público en Alfajayucan como los propios conductores, incumplen las medidas básicas de bioseguridad para evitar la propagación del virus.

Lo anterior lo expresaron pasajeros de unidades públicas en ese municipio quienes acusan a choferes y usuarios de colectivas en diversas rutas de no acatar las normas indicadas por autoridades sanitarias ante la contingencia de salud.

Muchos de los que viajan ni siquiera se colocan cubrebocas y a veces hasta van tosiendo o estornudando ahí adentro sin taparse la boca", reclamó Martha Meléndez, vecina del municipio.

Lo peor, aseguran habitantes, es que los propios conductores de las colectivas en muchas ocasiones tampoco portan mascarilla y permiten que la gente suba sin ellas.

Además, en su afán de no querer perder pasaje, dejan que suba mucha gente incluso aunque no haya lugar disponible. "Nos llegan a decir que hagamos un espacio para que suban, aunque vayamos todos amontonados, cuando se supone que no debe de ser así", puntualizaron.

Cabe recordar que de acuerdo con las indicaciones de autoridades municipales, vehículos de transporte público no deben operar al máximo de su capacidad, sino solo a 50 por ciento.

Por su parte, de acuerdo con Seguridad Pública municipal, hasta el momento no tiene reportes de ciudadanos que denuncien ese tipo de faltas en el transporte público y aseguró que mantendrán puntos de verificación para garantizar el respeto a las medidas de bioseguridad.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos