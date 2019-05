Recolección de basura podría derivar en conflicto social, advierte alcalde

La falta de previsión de recursos por parte del gobierno para atender la disposición final de la basura se convierte en un problema económico para los municipios que pudiera derivar en un conflicto social, sentenció Pedro Porras Pérez, alcalde de Tezontepec de Aldama.

En entrevista, el edil manifestó que actualmente el municipio que gobierna deposita la basura en un tiradero a cielo abierto ubicado en los límites territoriales con Tlahuelilpan; sin embargo, le notificaron que será clausurado este año.

Dijo que el municipio no tiene problemas como otras demarcaciones, pero este año cerrarán los tiraderos a cielo abierto que deberán ser saneados, por lo que buscarán un nuevo espacio con la finalidad de depositar los desechos.

Nos van a meter en un problema financiero a los municipios, no solo a Tezontepec, porque hoy te obligan a que cierres y que rescates el espacio, en el sentido de que le des tratamiento y digas para qué lo vas a usar, si será área verde o algún espacio deportivo, dijo.

Pedro Porras acotó que el municipio cuenta con un terreno disponible para ser rentado y que pudiera habilitar como relleno sanitario, aunque admitió no estaría en la posibilidad de construir una celda con todos los requerimientos.

PLANTA DE TRATAMIENTO NO ES OPCIÓN

En cuanto al proyecto de una planta de tratamiento de residuos, Pedro Porras informó que no es una opción ya que la empresa necesita mínimo 100 toneladas de basura y el municipio solo genera 40.

Por ello, la alcaldía solo tiene dos opciones: tirar los desechos donde hasta ahora lo realiza, o que autoridades autoricen habilitar un nuevo terreno con las deficiencias económicas que eso implica, dijo.

El alcalde dijo que Tezontepec no contempla como opción unirse a un relleno sanitario regional porque aún no existe y la demarcación debe ver cómo resolver la problemática, ya que llevarla a otro lado implicaría más recursos con los que no se cuenta.