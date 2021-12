Recomienda gobernador cautela ante variante ómicron

Ante la nueva cepa de coronavirus ómicron, de la cual ya se detectó un caso en el país, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad pidió a la población continuar con los cuidados, aunque hasta la fecha no se ha confirmado esta variante en la entidad.

“Por favor, le digo a todos los hidalguenses con cariño, sigámonos cuidando, viene una nueva cepa que afortunadamente hasta hoy no está en Hidalgo, no hemos detectado un solo caso de esta nueva cepa, pero en cualquier momento se puede dar porque México no ha cerrado las fronteras”, mencionó en breve entrevista en- Atotonilco de Tula.

Confió en que México no tenga que cerrar fronteras ante la nueva variante de COVID-19, “ojalá no, porque nos va a ahogar, y no queremos otro confinamiento, entonces hay que cuidarnos, lavarse las manos constantemente, todo el tiempo, estarse poniendo gel antibacterial, usar cubrebocas”.

El mandatario estatal reiteró que no hay que confiarse con las vacunas aplicadas, ya que actualmente el gobierno federal ya prepara las segundas dosis a quienes sólo tuvieron una, para que se les aplique el refuerzo y a los que recibieron las dos dosis de Pfizer analiza si van a requerir refuerzo y cada cuándo.

PRIMER CASO EN MÉXICO

Este viernes 3 de diciembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, confirmó mediante redes sociales el primer caso positivo de la variante ómicron en México, en una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica, quien tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México.

