Reconoce diputado federal injerencia en alcaldía de Atotonilco de Tula

El diputado federal Julio César Ángeles Mendoza admitió que aún tiene injerencia en el gobierno municipal de Atotonilco de Tula ya que afirmó, la gente lo eligió para ser alcalde hasta el 4 de septiembre de 2020 y durante ese tiempo trabajará de la mano con el actual presidente municipal.

Durante su visita por Tula, el legislador federal señaló que ante las problemáticas de Atotonilco, la gente le reclama que votaron por él para ser alcalde, le dieron su confianza y como tal, él debe responder.

Reconoció que existen temas pendientes en cuanto a las promesas que hizo durante la campaña para ser presidente municipal y que él no ha dejado de tener ese título ya que es alcalde con licencia solamente.

A mí la gente me puso del 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2020 y ahora estoy con licencia pero eso no me exime de los compromisos que hice en campaña (para la presidencia municipal) y los tengo que cumplir”.