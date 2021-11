Recorrerán vecinos y SCT rehabilitación en la México-Laredo; acusan labores deficientes

Los trabajos de rehabilitación para la carretera federal 85 México-Laredo, en el tramo que abarca desde el municipio Zimapán hasta Chapulhuacán, iniciaron en julio pasado luego que ciudadanos de la Sierra Gorda hidalguense advirtieron que realizarían un bloqueo si no comenzaban las labores acordadas desde diciembre de 2020.

Este viernes 12 de noviembre una comitiva de al menos diez ciudadanos e igual cantidad de representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), realizarán un recorrido desde el lugar conocido como Las Trancas, municipio Zimapán, hasta Chapulhuacán, demarcación colindante con San Luis Potosí.

El recorrido será realizado a petición de pobladores avecindados en municipios de la Sierra Gorda hidalguense. Alfredo Martínez Sánchez, representante de los habitantes, explicó que es para verificar los trabajos que desde julio hasta noviembre han llevado a cabo los trabajadores de la SCT.

Consideró que durante esos cuatro meses no existe ningún avance real en las labores, "no es posible que ya vamos para casi seis meses y no vemos algo real, ni trabajos que realmente valgan la pena, pues muchos de estos no están bien realizados, tienen deficiencias claras que han estado a punto de ocasionar accidentes entre los automovilistas", reclamó.