Recrimina Baptista ausencia de alcaldes en consulta para reforma municipal

El presidente del Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista, recriminó la ausencia de los alcaldes de Tula y Tlaxcoapan en el Foro Regional de Consulta para la Reforma a la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo. Dijo que las agendas son complicadas, pero es importante que acudan a escuchar a la gente.

Durante entrevista con AM Hidalgo, el diputado local por el distrito XIV con cabecera en Tula señaló que, únicamente acudió a este ejercicio el presidente de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, mientras que los alcaldes de Tula, Ismael Gadoth Tapia Benítez y de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz no tuvieron a bien presentarse.

Mandaron representantes, pero los temas (abordados en el foro) son de relevancia mayor… Lamento que Gadoth (alcalde de Tula) no esté aquí. No sé si no le dieron permiso o tenía otras ocupaciones más importantes, pero es un error que no acuda, al igual que Jovani (presidente de Tlaxcoapan)".