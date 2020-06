Recuerdan a Fernanda, Javier y Renata, víctimas de crímenes de odio en Hidalgo

De acuerdo con un recuento realizado por AM Hidalgo, en diez años se han registrado tres crímenes de odio por transfobia, los casos de Fernanda Lavalle, Javier Gómez Bastida y Renata Spencer.

En el marco del Día Mundial del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI), integrantes de la comunidad realizaron una marcha virtual en la que exigieron justicia por los crímenes de odio.

Alejandro Brito, director de la organización Letra S, afirmó en un posicionamiento que no existen cifras oficiales sobre las agresiones a la comunidad diversa, por lo que se complica enfrentar esa violencia.

“Mientras las fiscalías estatales no registren la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas, no avanzaremos en la búsqueda de encontrar soluciones”, expresó.

RENATA SPENCER

En el obituario LGBTTTI Mexicano, aparece la hidalguense Renata Spencer, mujer transexual asesinada el 9 de marzo de 2019. Hace más de dos meses, en el primer año de su asesinato, sus familiares informaron que el crimen continúa sin esclarecerse.

AM Hidalgo documentó que el pasado 9 de marzo se cumplió un año del asesinato de Renata, y sus familiares expresaron que no había avances, pues la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) no tiene indicios de un probable responsable.

En el obituario se detalla que Renata era una hija de familia, muy apegada a su abuela, a la cual extrañaba y recordaba cada aniversario luctuoso. Asimismo, que la joven trabajaba en una tienda departamental como promotora de Movistar, que gustaba de salir a divertirse con sus amistades y de jugar al billar con sus amigas y comer pizza.

JAVIER GÓMEZ BASTIDA

El 6 de junio de 2013 fue localizado el cuerpo de Javier Gómez Bastida, abogado transexual que fue el primer encargado de la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El cadáver de Gómez Bastida fue encontrado envuelto en una colcha rosa en el acotamiento de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río.

FERNANDA LAVALLE

También, en la entidad, el 20 de junio de 2010 la vicepresidenta de la asociación “Transgénero Hidalgo”, Fernanda Lavalle, fue encontrada entre los límites de Actopan y El Arenal, amarrada, amordazada y con dos balazos en la cabeza.