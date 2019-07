Reculan diputados locales de Morena ‘Ley Mordaza’

De último momento, diputados locales de Morena retiraron un apartado de la iniciativa de reforma al Código Electoral de Hidalgo que buscaba limitar la libertad de expresión a los medios de comunicación durante comicios electorales.

La parte de la iniciativa que omitieron leer es el artículo 35, en el cual pretendían sancionar a medios de comunicación que durante las etapas de los procesos electorales dañaran el honor y prestigio de actores políticos.

Con ello, pretendían dar facultad al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para apoyar a los candidatos que solicitaran derecho de réplica.

También se indicaba que los medios de comunicación que difundieran información falsa durante el proceso serían objeto de amonestación pública, independientemente de las penas y medidas de seguridad existentes por incurrir en dicha conducta.

La acción de omitir dicho planteamiento causó molestia entre María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, y Asael Hernández Cerón, del PAN, quienes acusaron falta de seriedad y vulneración a los procesos legislativos al hacer dichos cambios.

PAN NO SE PRESTARÁ A INTENTONA DE SILENCIAR A MEDIOS

Asael Hernández, quien esta mañana denunció en sus redes sociales dicha iniciativa por vulnerar la libertad de expresión, señaló que su partido, el PAN, “no se prestará a esta intentona de silenciarlos a ustedes (medios de comunicación) y a nosotros”.

Por ello, exigió congruencia a los diputados de Morena, toda vez que este día también se aprobó la eliminación de los delitos contra el honor, “mientras que por otro lado quieren hacer una ley mordaza”.

NO ESTAMOS JUGANDO: PRI



En tanto, la coordinadora del PRI, María Luisa Pérez Perusquía, pidió respeto a los procesos legislativos para que sean transparentes y profesionales.

“Venir a decir que ‘ya lo cambiamos en la mañana…’, a ver, no estamos jugando, le pedimos al secretario de servicios legislativos más seriedad. La iniciativa que se inscribió ayer (lunes) ¿estaba firmada o no?, ¿cuándo hizo la sustitución?, si se presentó (el cambio) y no tiene firmas entonces no se debió inscribir”, expresó.

Agregó que “si las personas se arrepienten (en agregar un planteamiento) hay que discutirlo en comisión, pero no se puede estar alterando el proceso legislativo y venir aquí y decir ‘ya se cambió y se recogieron las firmas’ y se lo dimos a la presidenta de la mesa”, concluyó.

BUSCABA MORENA GARANTIZAR DERECHO DE RÉPLICA

Al respecto, la diputada de Morena Roxana Montealegre justificó la omisión de dicho artículo al señalar que al interior de la bancada se generó debate por el apartado para incluir el derecho de réplica.

“Lo planteado en el artículo 35 del Código Electoral, fue tener la posibilidad en el apartado de la ‘réplica’, pero la mayoría decidimos que no podía estar establecido (en el precepto electoral)”, dijo.

Fue por ello que realizaron el cambio y presentaron un nuevo documento firmado por los integrantes de la fracción de Morena, “en el que se tiene claro que la exposición de motivos coincide con el documento”.