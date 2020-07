Recuperación de la economía dependerá del uso de cubrebocas: Herrera

El uso del tapabocas será un elemento importante para lograr el éxito de la reactivación de la economía mexicana, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

A pesar de que entre el gobierno federal hay algunas diferencias sobre el uso del cubrebocas, el titular de la dependencia tomó en sus manos el cubrebocas y dijo "este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía".

Durante su participación por videollamada en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el secretario de Hacienda dijo que los países con apertura "poco ordenada" tuvieron rebrotes y volvieron a cerrar la economía, mientras que los países que lograron la exitosa reapertura fueron aquellos que tomaron más medidas de precaución.

Herrera, quien tuvo Covid-19, expuso que se debe de traer careta y mascarilla para protegerse y evitar contagios, además de que hay que cuidar la condición física.

Al momento de hablar mostró su mascarilla y dijo "por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana", pero es importante usarla cuando se hagan actividades y se tengan reuniones.

Hacienda revisará prórrogas en pago de luz

En respuesta a la pregunta del presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, de buscar formas para darles prórrogas a los industriales en el pago de los recibos de luz, Herrera dijo que " es algo que podemos explorar sin que me comprometa a que lo podamos hacer".

La propuesta de Canacintra es que se les dé prórroga para el pago de seis meses para el segundo semestre del 2020 y empezar a pagar en enero del 2021.

A lo que contestó el secretario que el punto a resolver es que no se puede dejar sin flujo de efectivo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que se debe de reconocer como un activo por cobrar y así no violentar lo que pide el Congreso.

"Me comprometo a revisarlo en este orden de ideas, a ver si se nos ocurre algo para poder asegurarnos que hay flujo suficiente (de efectivo) y ver si la CFE puede dar una respuesta positiva", dijo.

Expuso que el gobierno quiere asegurarse de mitigar los impactos que haya sobre la economía, pero también evitar más brotes de Covid-19.

"El gobierno está volcado en tratar de mitigar primero los impactos de salud, lo que no podemos permitir que tengan afectaciones en la salud porque no haya las condiciones para atenderlo, eso es lo prioritario y después mitigar los impactos en la economía", explicó.

Además, busca asegurarse de que los mexicanos tengamos ingresos, recursos o trabajos.

Sin embargo, en todo ello no se considera un endeudamiento porque si se piden préstamos para dar estímulos del 20% del PIB a una tasa del 6%, entonces para el 2021 se tendrían que pagar intereses por 300 mil millones de pesos, cantidad equivalente al costo de los programas sociales.

Añadió que el problema actual es que el nerviosismo subió el tipo de cambio en 20% y el dólar llegó a comprarse en 25 pesos por divisa verde y aunque ya bajó eso significa que aún sin contratar nuevos préstamos la deuda del país ya se incrementó.

"Hay un impacto directo en cómo manejar el déficit autorizado y ahí debemos ser cuidadosos, el déficit autorizado no lo podemos cambiar. Tendríamos que pedir al Congreso y no es algo que queramos mover de mutuo acuerdo", comentó.