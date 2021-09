Recursos para daños de inundaciones en Hidalgo, después de integrar expedientes: Simón Vargas

El gobierno estatal y los nueve municipios de Hidalgo con declaratoria de emergencia tienen 30 días hábiles para integrar los expedientes de daños causados por las inundaciones derivadas del desbordamiento de ríos en la región de Tula y Valle del Mezquital, para posteriormente acceder a los recursos federales, informó el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar.

Tras participar en el Segundo Simulacro Nacional 2021 en las inmediaciones del palacio de gobierno en Pachuca, el funcionario estatal recordó que actualmente Hidalgo cuenta con dos declaratorias de emergencia, una por el huracán Grace en agosto pasado y otra por los daños causados por el desbordamiento del río Tula.

Sin embargo, para acceder a los recursos del gobierno federal se debe cumplir con las etapas dentro del procedimiento de las reglas de operación y comentó que el primer paso fue la solicitud de declaratoria hecha por el titular del Ejecutivo estatal al gobierno federal.

Después fue la aprobación de la declaratoria de emergencia en Tlaxcoapan, Tula, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Chilcuautla, Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji del Río y Mixquiahuala.

“A partir de eso estamos integrando con los presidentes municipales de los nueve municipios afectados en el caso del río Tula, la integración de los expedientes, tenemos 30 días hábiles para hacerlo. Hay que hacer un expediente por cada persona afectada tanto en sus viviendas como en sus negocios, independientemente de la infraestructura urbana y en algunos casos rural, que resultó afectada”, refirió en entrevista para medios de comunicación.

GOBIERNO FEDERAL REALIZARÁ LAS OBRAS

Vargas Aguilar mencionó que después de integrar los expedientes se enviarán al gobierno federal a la Ciudad de México, para que validen los documentos y aprueben los recursos para realizar las obras correspondientes.

“Estamos en la cuantificación de eso, esperamos tenerlas en 30 días y a partir de que entreguemos los expedientes son las diversas secretarías del Gobierno de la República quienes van a hacer las obras, ellos nos darán un calendario de los trabajos a realizar”, puntualizó.

El encargado de la política interna señaló que el gobierno estatal ha estado atendiendo todos los aspectos de daños en los nueve municipios, principalmente el de la obra porque hay casas dañadas, negocios, infraestructura, puentes que tendrán que ser removidos y el principal que es el ensanchamiento del canal del río Tula, que es una obra prioritaria que debe hacerse.

Recordó que los grupos ambientalistas se opusieron a esa obra programada hace tres años y ya no se pudo hacer, “por lo que ahora se ven las consecuencias de no haber actuado con ese sentido de responsabilidad, pero creo que no nos debe volver a pasar, hay que aprender de las experiencias”.



